مدير موانئ العقبة: العمل بالميناء لم يتأثر بعد اعتراض الصواريخ وخطط الطوارئ فاعلة

قال الدكتور محمود خليفات مدير عام مواني العقبة، إن ميناء العقبة ما زال يعمل بكفاءة عالية، مع استمرار عمليات المناولة ورسو البواخر، ولم نتأثر بأي شظايا أو بالصواريخ التي مرت عبر منطقة العقبة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن العمل في الميناء مستمر بصورة سلسة، وحركة التوريد تسير وفق الأصول، ويستقبل البواخر في مواعيدها، وعمليات المناولة مستمرة، ولم تتوقف ولو للحظة واحدة لأي سبب، سواء اليوم أو خلال الفترات السابقة، حتى في أشد الأزمات، لأن العقبة تُعد الشريان الرئيس للاقتصاد الأردني.

وتابع: "لدينا أيضًا خطط طوارئ، وفي حال وقوع أي حدث نستطيع التعامل معه، فخطط الطوارئ جاهزة للتنفيذ متى دعت الحاجة، خططنا معتمدة من مجلس الدفاع المدني، وتشمل آليات التعامل مع أي حدث، مهما كان نوعه، سواء كان داخليًا أو خارجيًا، قد يؤثر في سير العمل بالموانئ، وبالتالي فإن جميع خططنا تهدف إلى ضمان استمرار العمل دون توقف، لأن الميناء يمثل الشريان الرئيس للاقتصاد الأردني".

وأكد أن هناك 7 بواخر ترسو في الميناء، منها 5 بواخر على الميناء الرئيسي، وباخرتان في ميناء النفط والغاز، كما أن سلاسل التوريد تسير بصورة طبيعية، كما هو معتاد يوميًا، ولم تتوقف عمليات المناولة في الميناء حتى هذه اللحظة، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي أضرار نتيجة اعتراض الصواريخ الإيرانية في الميناء، ولم يتأثر الميناء بمرور الصواريخ عبر منطقة العقبة.

الحفاظ على الموانئ

وواصل: "بالنسبة للتعليمات، فإن حكومتنا، في حال وجود أي تهديدات، تقوم بإبلاغنا بها فورًا، حتى نتعامل معها بالشكل المناسب، بما يضمن الحفاظ على الموانئ، وسلامة العاملين فيها، وحماية المواطنين".