صعود قوي.. البورصة المصرية تحلق لمستويات قياسية في جلسة الأربعاء

سجلت البورصة المصرية أداءً قويًا خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، لتواصل مؤشرات السوق صعودها الحاد مدفوعة بعمليات شراء مكثفة من المستثمرين الأجانب، وسط حالة من الزخم الإيجابي التي تسيطر على التداولات.

صعود قياسي للبورصة المصرية

وقفز مؤشر “إيجي إكس 30” لقمة جديدة ومستويات غير مسبوقة بنسبة 2.39% ليصل إلى مستوى 53,812 نقطة، مسجلاً قمة جديدة تعكس قوة السيولة الداخلة للسوق واتجاه المستثمرين نحو الأسهم القيادية.

وفي إطار ضبط إيقاع السوق وحماية التوازن السعري، قررت البورصة المصرية إيقاف التداول مؤقتًا على عدد من الأوراق المالية لمدة 10 دقائق، بعد تجاوزها حدود التغير السعري المسموح به صعودًا أو هبوطًا، وفقًا لآليات إدارة المخاطر المعمول بها.

كما واصلت باقي المؤشرات الصعود، حيث ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.38% ليصل إلى 14,454.19 نقطة، فيما صعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.72% مسجلًا 20,153.19 نقطة، في إشارة إلى تحسن واسع النطاق يشمل قطاعات متعددة داخل السوق.