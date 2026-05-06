مدبولي: توطين صناعة الطاقة المتجددة واشتراط استخدامها في المصانع والمنازل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تمضي بخطى متسارعة نحو توطين صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه لم يعد مجرد خطط مستقبلية، بل تُرجم بالفعل إلى إنشاء مصانع متخصصة داخل مصر لدعم هذا القطاع الحيوي.

وقال مدبولي خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الأسبوعي من العاصمة الإدارية، إن الحكومة تتبنى سياسات واضحة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، من خلال وضع اشتراطات على المصانع الجديدة تلزمها بأن يكون جزء من إنتاجها قائمًا على الطاقة المتجددة، بما يعزز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ويقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

تحقيق كفاءة أكبر في استخدام الموارد

وأشار إلى أن جهود الدولة تمتد إلى القطاع السكني، حيث يجري العمل على تعميم استخدام أنظمة الطاقة المتجددة في الوحدات السكنية، خاصة عبر استغلال أسطح المباني في تركيب حلول مثل الطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة التقليدية وتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الموارد.