مدبولي: إنهاء مديونية مستحقات شركات التنقيب الأجنبية 30 يونيو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بإنهاء مديونية مستحقات الشركات العاملة في التنقيب والبحث عن الغاز والبترول.

وقال مدبولي في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي،: "إنهاء مديونية مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في البحث والتنقيب في 30 يونيو المقبل".

واكمل مدبولي: "الشركات الدولية تعهدت بأنها ستضخ استثمارات تتجاوز 19 مليار دولار أمريكي، ووضعت برنامجا تنفذيا لهذه الاستثمارات".

وأكمل مدبولي: "نرصد مدى التنوع في الشركات الأجنبية العالمية العاملة في مصر، وهي تؤكد ثقتها في الاقتصاد المصري في خضم الأحداث العالمية".

وواصل مدبولي حديثه: “هناك اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في منطقة دلتا النيل؛ بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج بمقدار 50 مليون قدم مكعب يوميا، وهذا الكشف قريب من الشاطئ، ويدخل الإنتاج في الصيف الحالي”.