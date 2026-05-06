الصناعة: نستهدف 100 مليار دولار صادرات مصرية غير بترولية بحلول 2030

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن رؤية الدولة تولي قطاع الصناعة أهمية كبرى باعتباره قاطرة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الصناعية ترتكز على ستة محاور رئيسية تشمل تنمية العنصر البشري، وتطوير المنتج، وتطبيق معايير القياس والجودة.

وقال خالد هاشم، خلال كلمته التي ألقاها، بمؤتمر الحكومة الإٍسبوعي، أن الدولة تستهدف زيادة الصادرات الصناعية الغير بترولية، لتصل إلى 100 مليار دولار، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ووضع خريطة صناعية واضحة تحدد الاحتياجات والأولويات التي يتم الانطلاق منها.

المناطق الصناعية

وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن جذب المصنعين العالميين والاستفادة من خبراتهم في القطاعات المستهدفة، إلى جانب التوسع في إنشاء المناطق الصناعية، مع الاعتماد على مصادر الطاقة بالتنسيق مع وزارتي البترول والكهرباء، بما يدعم نمو القطاع وتحقيق التنمية المستدامة.