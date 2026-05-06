وزير الصناعة: 100 مليار دولار صادرات غير بترولية مستهدفة بحلول 2030

قال المُهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إنه سيتم إطلاق منصة لمساعدة المصانع المتعثرة لمساعدتها على العمل مرة، بجانب نظام للتملك بالإيجار للأراضي للمصنعين. وأوضح أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030، تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال بناء استراتيجية صناعية شاملة، قائمة على منهجية في تحديد القطاعات ذات الأولوية، بهدف إيجاد قاعدة صناعية قوية ومُتكاملة، ذات تنافسية إقليمياً وعالمياً، لوضع مصر في مركزٍ رائد على خارطة سلاسل القيمة العالمية، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية تم إعدادها بالشراكة مع القطاع الخاص مُمثلاً في اتحاد الصناعات، واتحاد الغُرف التجارية، والمجالس التصديرية، إلى جانب التنسيق الفاعل مع أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، لتحقيق التوازن المنشود.

وعرض وزير الصناعة بشكل تفصيلي فى مؤتمر صحفى برامج العمل التي تتضمنها الاستراتيجية، ومنها: الخريطة الصناعية، والقرية المُنتجة، والمصانع المُتعثرة، والتشريعات واللوائح، والتطوير المُؤسسي لوزارة الصناعة، وتطوير المُوردين، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتعلق بـ "الخريطة الصناعية"، أشار المهندس خالد هاشم إلى أن هذا البرنامج يقوم على تحديد القطاعات ذات الأولوية، من خلال تطوير إطار عمل قائم على البيانات لتحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يُمكّن من تركيز الجهود الصناعية على مجموعة مُحددة ومُختارة من القطاعات ذات الأثر العالي، مع تحقيق التوازن بين كُلٍ من فرص النمو قصيرة الأجل، والتحديث طويل الأجل، وتعميق سلاسل القيمة، وتوفير أساسٍ واضح لوضع السياسات الصناعية؛ حيث يجمع هذا الإطار بين القُدرات الحالية والإمكانات المستقبلية، كما يُساعد على الربط بين تحديد الأولويات وتنفيذ الاستراتيجية النهائية، بما يخدم أهداف السياسات وتخصيص الموارد والتعميق الصناعي المستهدف.

وأشار وزير الصناعة إلى أن المبادئ الحاكمة لهذا الرؤية هي المنهج العلمي في اتخاذ القرارات بناءً على قاعدة ببانات موثقة وواضحة، الشراكة مع الخاص والذي يهدف الي إشراك اتحاد الصناعات والغرف التجارية والمجالس التصديرية، والتكامل المؤسسي ويعمل على تفعيل الشراكة والتنسيق الفعال مع كافة أعضاء المجموعة الاقتصادية.

وتشمل الرؤية أيضا التوازن الاستراتيجي ومراعاة التوازن الدقيق مع الأبعاد الأمنية والاجتماعية في كافة القرارات.