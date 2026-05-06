وزير الصناعة: دعم المصنعين الصغار وتوفير خردة الحديد بحلول 2028 لدعم صناعة الحديد

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة المصنعين المصريين، خاصة في قطاعي الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم تيسيرات وحوافز لدعم نموهم وتعزيز قدرتهم الإنتاجية.

وقال خالد هاشم، خلال كلمته التي ألقاها، بمؤتمر الحكومة الإٍسبوعي من العاصمة الإدارية، أن هناك توجهًا لتأمين احتياجات صناعة الحديد عبر توفير الخردة اللازمة بحلول عام 2028، مع تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة داخل الدولة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض تكاليف الإنتاج.

وتابع وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل على تطوير ورفع كفاءة منظومة العمل، من خلال إنشاء وحدة للإدارة والمتابعة لضمان تنفيذ القرارات على أرض الواقع، بما يعزز مناخ الاستثمار ويجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي.