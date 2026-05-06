منها الملابس الجاهزة والسيارات.. وزير الصناعة: تحديد 7 قطاعات أساسية للتطوير وجذب الاستثمارات فيها

أكد خالد هاشم وزير الصناعة، أنه تم وضع منهج علمي لتحديد الصناعات التي يجب التركيز عليها في المستقبل وتم تحديد 7 قطاعات أساسية ذات أولوية لتطوير الصناعة.



وقال خالد هاشم في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" الصناعات المستهدفة هي التي نرى أننا لدينا ميزة تنافسية فيها كي تكون مصر على الخريطة العالمية لهذه الصناعات ".



وتابع خالد هاشم :" نسعى لجذب الاستثمارات في صناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية والسيارات والمعدات الكهربائية والصناعات الدوائية ونسعى لتنمية صناعة الطاقة المتجددة في مصر سواء كانت طاقة رياح أو طاقة شمسية ".



وأكمل خالد هاشم :" هناك صناعات استراتيجية في الدولة المصرية وهناك صناعات تكميلية مثل المحركات الكهربائية".



وتابع خالد هاشم :" سيكون هناك اهتمام كبير بإعادة التدوير في مختلف الصناعات "، مضيفا:" لدينا قاعدة قوية في الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية وهناك صناعات بحاجة لمزيد من التعميق وزيادة المكون المحلي ".



وأكمل خالد هاشم :" هناك صناعات مغذية للقطاعات ذات الأولوية في المستقبل ".

