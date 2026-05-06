وزير الصناعة: نناقش مع القطاع الخاص فكرة إنشاء منصة تجارة إلكترونية لربط الصناعات الصغيرة والمتوسطة

أكد خالد هاشم وزير الصناعة، أنه يجب العمل على تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الموردين .

وقال خالد هاشم في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي قلب الصناعة ونقوم بإنشاء مجمعات صناعية لتوفير الفرص للشباب والمستثمرين لتكبير القاعدة الصناعية في مصر ".

وتابع خالد هاشم :" نقدر يكون عندنا مصنعين كبار بعدد كبير ولازم يكون عندنا عدد كبير من المصنعين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة ".

وأكمل خالد هاشم :" نناقش مع شركات القطاع الخاص فكرة إنشاء منصة تجارة إلكترونية لربط الصناعات الصغيرة والمتوسطة ببعضها البعض وطرح المنتجات الخاصة بهم على هذه المنصة ".

وتابع خالد هاشم :" تأهيل العنصر البشري والكوادر الفنية باعتبارهم ركيزة أساسية لتطوير وتنمية الصناعة".