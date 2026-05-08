قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الأمريكي: سيطرة إيران على مضيق هرمز أمر غير مقبول
إقبال كبير على مونوريل شرق النيل في اليوم الثالث والأخير للتشغيل المجاني .. صور
ماذا ينتظر كوكب الأرض بعد رصد عدد من البقع الشمسية النشطة؟
عامل شغب.. ضبط المتهم بالتعدي على مدرس بسلاح أبيض داخل مدرسة بالدقهلية
البتلو بكام؟.. أسعار اللحوم الطازجة والأضاحي اليوم الجمعة 8 مايو 2026 في الأسواق
لماذا يقع المسجد الحرام في قلب وادي مكة؟.. اعرف الحقيقة
سانت كاترين تستقبل 450 سائحًا من جنسيات مختلفة خلال عطلة نهاية الأسبوع
فكر ألف مرة قبل الزواج.. هل تنجح تعديلات قوانين الأسرة الجديدة في الحد من الطلاق المبكر؟
الدردير؛ يا رب الزمالك يكسب الدوري والكونفدرالية
يوسف رجي: 3 أهداف أساسية من المفاوضات المرتقبة مع إسرائيل
إخماد نيران حريق شونة كتان بقرية كفر العزيزية بسمنود وخسائر أولية 3 ملايين جنيه.. صور
رئيس مياه الغربية: تدخلنا لحل مشكلة طفح المصرف المغطى بنفق أبو دراع بسكة قطور بالمحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صناعيون: إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي خطوة لتعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات

صناعة
صناعة
أ ش أ

أكد مسئولون صناعيون أن إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي في مصر أول يوليو يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع الصناعي وتوفير آليات تمويل جديدة تسهم في تعزيز الإنتاج والتوسع الصناعي، بما يدعم خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

و قال رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية محمد المهندس، إن الصندوق الجديد يعكس توجه الدولة نحو توفير أدوات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكلفة التمويل، مؤكداً أن إتاحة الفرصة للمواطنين للاستثمار المباشر في الصناعة من شأنه تعزيز مشاركة المجتمع في دعم الاقتصاد الوطني وتحويل المدخرات إلى استثمارات إنتاجية حقيقية.

وأضاف أن الصندوق سيسهم في توفير السيولة اللازمة للمصانع للتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية وتحديث خطوط الإنتاج، بما يرفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية ويدعم خطط التصدير للأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يحتاج بصورة مستمرة إلى مصادر تمويل مرنة ومستدامة لمواصلة النمو وتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة.

واتفق معه أسامة الطوخي عضو غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، مؤكداً أن إطلاق الصندوق يمثل دفعة قوية للمصانع الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات في الحصول على التمويل التقليدي، موضحاً أن آليات التمويل الجديدة ستساعد المصانع على توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج وتطوير المنتجات المحلية بما يقلل فاتورة الاستيراد ويدعم زيادة المكون المحلي في الصناعة المصرية.

وأشار الطوخي إلى أن القطاع الصناعي يعول كثيراً على المبادرات التمويلية الجديدة في تعزيز استقرار الإنتاج والحفاظ على معدلات التشغيل، خاصة في القطاعات كثيفة العمالة، لافتاً إلى أن توفير تمويل طويل الأجل بشروط ميسرة يسهم في جذب استثمارات جديدة وتحفيز التوسع الصناعي خلال المرحلة المقبلة.

فيما أكد علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن إطلاق أول صندوق استثمار صناعي متخصص في مصر، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتنمية الاقتصادية، يمثل خطوة مهمة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية، من خلال توفير آليات تمويل ميسرة تدعم الصناع و المنتجين وتساعدهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

وأوضح نصر الدين أن الصندوق سيسهم في توفير التمويلات اللازمة بفوائد مخفضة وميسرة، بما يتيح للمصنعين تأمين مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للتوسع والتطوير، الأمر الذي يخفف من الأعباء المالية الواقعة على القطاع الصناعي، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض والضغوط المتزايدة التي تواجه المصانع خلال الفترة الأخيرة.

ونوه بأن إطلاق الصندوق من شأنه تقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الصناعية، إلى جانب توفير تمويل طويل الأجل للمشروعات الصناعية؛ بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية ويرفع قدرتها على التوسع في الأسواق المحلية والخارجية.

وكان وزير الصناعة خالد هاشم قد كشف عن الاستعداد لإطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي خلال شهر يوليو المقبل، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتنمية الاقتصادية، في خطوة تستهدف تعزيز تمويل القطاع الصناعي وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستثمار المباشر في الصناعة.

وأوضح الوزير أن الصندوق الجديد يدعم خطط التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، ويسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الصناعية.

وأضاف أن الصندوق سيستثمر في شركات صناعية متنوعة تشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة؛ بما يحقق تنوعاً في الاستثمارات ويقلل من المخاطر.

مسئولون صناعيون صندوق للاستثمار الصناعي دعم القطاع الصناعي التوسع الصناعي التصنيع المحلي زيادة الصادرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

عيدية الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالجهاز الحكومي قبل عيد الأضحى

مرتبات

بعد 11 يوما.. خبر سار للموظفين قبل العيد بعد توجيه من الرئيس للحكومة

صورة أرشيفية

فلوس بدل السكر والزيت.. مفاجأة حكومية جديدة تنتظر 64 مليون مصري

تبكير صرف معاشات شهر يونيو

العيد يوم 27 مايو.. هل يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026؟

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

انتشار فيروس هانتا

عودة العمل من المنزل والعزل.. هل يكرر فيروس هانتا سيناريو الأزمة العالمية؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 مايو .. عيار 21 بكام؟

الإمارات

الدفاع الإماراتية: قواتنا الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من ايران

ترشيحاتنا

طبية واقعة مستشفي دهب

إشارة خادشة للحياء.. إخلاء سبيل طبيبة مستشفى دهب بكفالة ألف جنيه

جليس لكلب بـ75 ألف دولار

جليس لكلب بـ75 ألف دولار .. أغرب وظيفة براتب خرافي

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

بالصور

أخصائي يحذر : 5 عادات يومية تزيد ألم الروماتويد .. وأطعمة تساعد على تهدئة الالتهاب

أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد
أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد
أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد

نفاذ حجز تذاكر فيلم افتتاح مهرجان كان خلال دقيقة واحدة

مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي

إزالة 9 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فحص 3594 رأس ماشية ضد البروسيلا و 3274 ضد السل البقري بالشرقية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

طبية واقعة مستشفي دهب

إشارة خادشة للحياء.. إخلاء سبيل طبيبة مستشفى دهب بكفالة ألف جنيه

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد