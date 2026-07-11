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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوطنية للصحافة تعقد عمومية روزاليوسف وتعتمد القوائم المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣

عمومية روزاليوسف
عمومية روزاليوسف
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عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجى أعمال اجتماع الجمعية العمومية لمؤسسة روزاليوسف  

عقدت الجمعية بحضور الأعضاء  عمرو الخياط عضو الهيئة و أسامة أبوباشا عضو الهيئة والدكتور محمد توفيق أستاذ المحاسبة بجامعة عين شمس والمستشار عادل بريك المستشار القانوني للهيئة والمستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الهيئة و إيهاب رمضان حسين والأستاذ محمد محمود حسين وأحمد زغلول و عبدالوكيل أبوالقاسم و أحمد شوقي والأستاذة علا جمال الدين شوقي و سعيد أحمد عابدين و سيد أحمد هريدي ، أعضاء الجمعية العمومية، وبحضور  مروة السيسي أمين عام الهيئة الوطنية للصحافة و علاء ثابت وكيل الهيئة والأستاذ حمدي رزق عضو الهيئة و سامح سامي محروس عضو الهيئة والدكتور أحمد مختار مستشار الهيئة لشئون الاستثمارات والمشروعات.

وحضر من الجهاز المركزي للمحاسبات  أمل عسكر مستشار الجهاز المركزي للمحاسبات والأستاذة هناء إسماعيل مستشار بقطاع المكتب الفني والأستاذ أمين محمد حسين وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات والأستاذة نهى محمود بدر رئيس قطاع المكتب الفني- الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والأستاذة ايناس يوسف رئيس القطاع الرابع - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والأستاذة رانيا نبيل عبدالعظيم مدير عام - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب .

كما حضرت  هبة الله صادق رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف وأعضاء مجلس الإدارة، حيث استعرضت رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

بدأت أعمال الجمعية بكلمة من رئيس الهيئة رحب خلالها بالسادة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وأكد خلالها حرص الهيئة على استمرارها في تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية واعتماد القوائم المالية ، كما أكد أن الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة التي حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات وطالب الجميع بضرورة التكاتف ونبذ الخلافات والعمل للصالح العام وتجنيب المصلحة الشخصية حفاظاً على كيان المؤسسة .

وأشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزي للمحاسبات لضمان حسن وسلامة أعمال المؤسسات للتعبير عن المراكز المالية للمؤسسات طبقاً لمعايير المراجعة والمحاسبة المصرية وذلك لتستمر في اداء دورها التثقيفي والتنويري والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية .

كانت الجمعية العمومية لمؤسسة روزاليوسف قد شهدت مناقشات مستفيضة من الأعضاء اتسمت بالشفافية الكاملة وانتهت الى مجموعة من القرارات منها اعتماد القوائم المالية للمؤسسة عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، محملة بكافة الملاحظات التي أبداها السادة أعضاء الجمعية وكذا ملاحظات مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) ويُكلف مجلس الإدارة بتشكيل لجنة لدراسة أسباب هذه الملاحظات وكيفية تصويبها وتفاديها مستقبلاً مع عرض نتائج أعمال هذا اللجنة خلال شهر من تاريخه على الهيئة الوطنية للصحافة واخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بهذه النتائج.

كما وافقت الجمعية العمومية على الموازنة التقديرية للمؤسسة للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ محملة بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العمومية عليها.

كما عقدت الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادياً، حيث وافقت فيه على زيادة رأس المال لمؤسسة روزاليوسف بقيمة مبالغ الدعم المالي المقدمة من الهيئة الوطنية للصحافة للمؤسسة عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

الهيئة الوطنية الهيئة الوطنية للصحافة عبدالصادق الشوربجى اجتماع الجمعية العمومية لمؤسسة روزاليوسف

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