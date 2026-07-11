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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الثلاثاء.. الصحفيين تستضيف يومًا طبيًا مجانيًا بالتعاون مع رابطة محرري الصحة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تعلن لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي، وكيل النقابة، وبالتعاون مع رابطة محرري الصحة، وبجهود الكاتب الصحفي عبد المجيد عبد الله، عضو مجلس إدارة الرابطة، عن تنظيم يوم طبي مجاني لأعضاء النقابة وأسرهم، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر الثلاثاء 14 يوليو، بمقر نقابة الصحفيين (الدور الأول)، وذلك في إطار جهود اللجنة لتوسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للصحفيين.

ويشهد اليوم الطبي مشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، هم:

• الدكتورة نوال مصطفى نوح، المدرس المساعد للأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب، جامعة الأزهر، وعضو مجلس نقابة أطباء القاهرة.

• الدكتورة نورهان مصطفى نوح، المدرس المساعد لأمراض الروماتيزم والتأهيل بكلية الطب، جامعة الأزهر.

• الدكتور همام سعد الشاذلي، أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان بجامعة الأزهر.

• الدكتور محمد عيد، أخصائي الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، والقدم السكري.

ويتضمن اليوم الطبي تقديم استشارات طبية مجانية للحضور، إلى جانب توزيع عينات مجانية بعيادة الجلدية فقط مقدمة من شركة ماكرو macro، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة لأعضاء النقابة وأسرهم، ويعزز فرص الحصول على خدمات صحية متميزة داخل مقر النقابة.

وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية 

محمد الجارحي

رئيس رابطة محرري الصحة 

عبد الله الصبيحي 

السكرتير العام

جمال عبد الرحيم

الصحية والاجتماعية الصحفيين محمد الجارحي رابطة محرري الصحة

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