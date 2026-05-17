محافظ المنيا يستقبل نائب وزيرة الإسكان لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق والبنية التحتية، لبحث ومتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك بحضور الدكتور محمد علي جبر، نائب المحافظ، واللواء أركان حرب أحمد جميل، السكرتير العام المساعد.

كما حضر اللقاء المهندس مصطفى الشيمي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء مهندس أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الإسكان والمرافق.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بمراكز المحافظة المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، والوقوف على نسب الإنجاز، وتذليل أية معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة ودخولها الخدمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ المنيا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن مشروعات “حياة كريمة” تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تطوير قرى الريف المصري، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أشاد المهندس أحمد عمران بحجم الأعمال المنفذة على أرض محافظة المنيا، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل بين وزارة الإسكان والمحافظة وجميع الجهات المعنية لدفع معدلات التنفيذ والالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ المشروعات.

كما تم خلال اللقاء استعراض موقف محطات مياه الشرب والصرف الصحي وخطط التوسعات المستقبلية، إلى جانب مناقشة آليات تسريع وتيرة العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، بما يحقق الاستفادة القصوى لأهالي القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

شارك فى اللقاء كل من الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس طارق الرفاعي، معاون وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن يحيى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والمهندس محمد جلال، استشاري المشروعات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد سعيد، مدير عام المشروعات بالشركة القابضة، والمهندسة عبير محمد، وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة منال حسين، رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والفنية المعنية بملفات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.