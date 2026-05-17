استجابة سريعة لدعم منظومة الصرف الصحي التعامل مع المناطق الساخنة بأسوان

الصرف الصحي
الصرف الصحي
منار نور

أكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حرص الشركة القابضة على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتشغيلي للشركات التابعة، وخاصة في المحافظات التي تشهد تحديات تشغيلية أو زيادة في الأحمال على شبكات الصرف الصحي.

وشدد على أهمية التنسيق الكامل بين الشركات التابعة وتبادل المعدات والخبرات الفنية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة التعامل مع أي مشكلات طارئة.

وفي هذا الإطار، وجّه المهندس مصطفى الشيمي شركتي الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى والجيزة بسرعة دعم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بالمعدات والفرق الفنية اللازمة، للمشاركة في تنفيذ أعمال موسعة لتطهير شبكات وخطوط الصرف الصحي بمدينة أسوان، بالتنسيق مع قطاع الصرف الصحي بالشركة، وذلك ضمن خطة رفع كفاءة الشبكات وتحسين معدلات التشغيل بالمناطق الساخنة والأكثر احتياجًا.

وصرح المهندس رفعت إسماعيل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بأنه تم الدفع بأسطول من سيارات الصرف الصحي المتخصصة، والتي تشمل سيارات النافوري، وشفط الرواسب، والنزح، إلى جانب فرق فنية متخصصة من الشركات المشاركة، للعمل على تطهير الشبكات والخطوط بعدد من المناطق بمدينة أسوان، بما يسهم في تحسين كفاءة الشبكات وتقليل فرص حدوث الطفوحات أو الانسدادات.

وأوضح رئيس الشركة أن الأعمال تتم وفق خطة عمل مكثفة وعلى نطاق واسع، تشمل التعامل مع عدد من الخطوط الرئيسية والفرعية وشبكات الصرف الصحي بالمناطق ذات الكثافات العالية، مؤكدًا أن التعاون بين الشركات التابعة يعكس التكامل داخل منظومة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ويعزز سرعة الاستجابة للمشكلات الميدانية.

كما ثمّن المهندس رفعت إسماعيل الدعم الواضح والمستمر من المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وما يقدمه من توجيهات وتسهيلات لدعم الشركة في تنفيذ أعمال التطهير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، مشيدًا كذلك بالدعم والمتابعة المستمرة من السيد الوزير محافظ أسوان، ومساندته لجهود الشركة في مواجهة مختلف التحديات والمعوقات بالشوارع والمناطق الحيوية داخل المحافظة.

وأكدت الشركة استمرار أعمال التطهير والمتابعة الميدانية خلال الفترة المقبلة، مع الدفع بالمعدات والفرق الفنية اللازمة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة شبكات الصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي محافظة أسوان.

الصرف الصحي مياة الشرب مصطفي الشيمي

