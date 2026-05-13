رئيس مدينة إسنا يتابع ميدانيا أعمال إصلاح كسر خط الصرف الصحي جنوب الأقصر

،تابع اللواء أحمد أنور عيسى الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر ميدانيًا أعمال إصلاح كسر خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي قطر 700 مم GRP التابع لمحطة رقم 3 بإسنا غرب، والذي تسبب في تأثر عدد من المناطق بانقطاع المياه.

وتواجد رئيس المدينة بموقع الكسر لمتابعة سير أعمال الإصلاح والوقوف على معدلات التنفيذ أولًا بأول، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة تشغيل الخدمة في أسرع وقت ممكن لتخفيف المعاناة عن المواطنين بالمناطق المتضررة.

وشهدت منطقة العمل تكثيفًا لجهود فرق الصيانة والطوارئ التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وسط متابعة مستمرة للتعامل الفوري مع الكسر وضمان عدم امتداد التأثير لمناطق أخرى.

وأكد رئيس المدينة استمرار التنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والدفع بالإمكانات اللازمة لحين الانتهاء من الإصلاح وعودة المياه إلى المناطق المتأثرة بصورة طبيعية.

