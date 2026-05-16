سكرتير مساعد كفر الشيخ يتفقد الخدمات بمدينة برج البرلس.. صور

تفقد اللواء أحمد حبيب السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، عددا من القطاعات الخدمية بالمحافظة، لمتابعة سير العمل ميدانيا والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور سند أبو كيلة، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وسليم أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس.

وتفقد فعاليات مبادرة «جميلة يا بلدي» بمدينة برج البرلس، لمتابعة أعمال التجميل ومستوى النظافة بالشوارع والميادين، إلى جانب تفقد أقسام مستشفى برج البرلس المركزي للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة تفقد ميناء الصيد بالبرلس للتأكد من انتظام العمل وجودة الخدمات المقدمة للصيادين.

كما تفقد مجزر بلطيم الآلي لمتابعة جاهزيته التشغيلية، بالإضافة إلى شلاتر إيواء الكلاب الحرة بمنطقة البرلس، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية المقررة.

وفي سياق متصل، أكد محافظ كفرالشيخ استمرار المتابعة الميدانية لكافة القطاعات الخدمية بالمحافظة، في إطار خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة المرافق العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المدن والمراكز.

وشدد على أهمية تكثيف المرور الميداني، وسرعة التعامل مع احتياجات المواطنين، بما يضمن تحقيق أفضل مستوى من الخدمات على أرض الواقع.