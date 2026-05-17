لحصدهم 13 ميدالية.. محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال تايكوندو التنمية الشبابية

هنأ المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أبطال تايكوندو مركز التنمية الشبابية بكفر الشيخ، بعد تألقهم في بطولة كأس مصر للدرجة الأولى في منافسات البومزا، وحصولهم على 13 ميدالية متنوعة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن ما يحققه أبناء المحافظة من إنجازات رياضية يعكس حجم الجهد المبذول داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية، ويؤكد امتلاك شباب كفرالشيخ لمواهب واعدة قادرة على المنافسة وحصد البطولات.

أشاد محافظ كفرالشيخ بالمستوى الفني المتميز الذي ظهر به اللاعبون خلال البطولة التي نظمها الاتحاد المصري للتايكوندو بإستاد القاهرة الدولي، بمشاركة اللاعبين المتأهلين من بطولات الجمهورية للقطاعات المختلفة، مثمنًا جهود الأجهزة الفنية والإدارية في إعداد اللاعبين، والعمل على صقل مهاراتهم وتحقيق أفضل النتائج.

أكد محافظ كفرالشيخ حرص المحافظة على دعم الأنشطة الرياضية والشبابية، وتوفير المناخ المناسب لاكتشاف الموهوبين وتنمية قدراتهم في مختلف الألعاب الرياضية، متمنيًا دوام التوفيق لأبطال المحافظة وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن أبطال مركز التنمية الشبابية بكفرالشيخ حققوا 13 ميدالية متنوعة بواقع 3 ميداليات ذهبية، وفضيتين، و8 ميداليات برونزية، حيث حصل على الميداليات الذهبية جودي هاني، محمد أيمن، ريماس محمد، بينما حصل على الميداليات الفضية جودي هاني، محمود أيمن، كما فاز بالميداليات البرونزية محمد علي، جودي هاني، ريماس محمد، محمد أيمن، رحمة ياسر، روان عرفة، بسملة عادل، وريماس محمد.