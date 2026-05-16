محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطهير وتكريك مصرف نشرت بقلين| صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال تطهير وتكريك مصرف نشرت بدءًا من مدخل مشرف مرورًا بالمدارس الفنية وحتى كوبري مستشفى قلين.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس مجدي عبد الله، وكيل وزارة الموارد المائية والري، وأحمد عبدالواحد، رئيس مركز ومدينة قلين.

استمرار أعمال تطهير المصارف وإزالة الحشائش

أكد محافظ كفر الشيخ أهمية استمرار أعمال تطهير المصارف وإزالة الحشائش لتحسين كفاءة الصرف الزراعي، مع المتابعة المستمرة لأعمال التطهير والتكريك بالمصارف والمجاري المائية بنطاق المحافظة، ورفع نواتج التطهير أولًا بأول لتيسير حركة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري…