رفع كفاءة المساحات الخضراء والحدائق العامة بحي شرق كفر الشيخ| صور

تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال رفع كفاءة المساحات الخضراء والحدائق العامة بعدد من شوارع ومناطق حي شرق، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين البيئة المحيطة للمواطنين، بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ.

وشهدت الأعمال تنفيذ حملات لزيادة الزراعات والتجميل بالمسطحات الخضراء، وزراعة نباتات جديدة بأماكن متفرقة، إلى جانب متابعة أعمال قص وتهذيب الأشجار لتوحيد المظهر الجمالي والحفاظ على الشكل الحضاري للشوارع، فضلًا عن متابعة أعمال ري المزروعات بشكل دوري للحفاظ عليها.

تضمنت الأعمال إزالة الحشائش الضارة والنباتات العشوائية، ورفع المخلفات الخفيفة والقمامة المتناثرة مثل الأوراق والأكياس والمخلفات الصغيرة من محيط الحدائق والجزر الوسطى، لظهور المنطقة بالشكل اللائق وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

وأكد رئيس المدينة، استمرار حملات التجميل ورفع كفاءة المساحات الخضراء بمختلف المناطق، ضمن خطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري بمدينة كفر الشيخ.