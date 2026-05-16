كفر الشيخ.. رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بطريق سخا - مسير

تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بطريق «سخا - مسير»، بدايةً من الطريق الدولي «القاهرة» وحتى منطقة مرور سخا، وذلك بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، بضرورة استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت الأعمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة لأعمدة الإنارة والكشافات بطول الطريق، إلى جانب متابعة انتظام مستوى الإضاءة بالشوارع والمحاور الحيوية، بما يساهم في تحقيق السيولة المرورية ورفع معدلات الأمان والسلامة للمواطنين وقائدي المركبات، خاصة خلال الفترات المسائية.

وأكد المهندس أحمد عيسى، أن أعمال تطوير ورفع كفاءة الإنارة العامة تأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين البنية التحتية والارتقاء بالمظهر الحضاري بمداخل وشوارع المدينة والطرق الرئيسية، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لكافة الأعمال لضمان تنفيذها بالكفاءة المطلوبة وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات لأهالي كفر الشيخ.