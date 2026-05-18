حوادث

كشف لغز اختفاء شاب فى ظروف غامضة بالخانكة

إبراهيم الهواري

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات واقعة اختفاء شاب في ظروف غامضة بدائرة مركز شرطة الخانكة، والتي انتهت بالعثور على جثته ملقاة داخل إحدى الترع بمدينة شبين القناطر، عقب تعرضه لجريمة قتل على يد 3 متهمين جرى ضبطهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتبين من التحريات أن الواقعة بدأت بعدما خرج المجني عليه ويدعى إبراهيم، مقيم كفر حمزة بدائرة مركز الخانكة، لاسترداد دراجته النارية من أحد أصدقائه ويدعى أحمد.ح، بعدما أخبره الأخير بنفاد الوقود منها، وطلب منه إحضار كمية من البنزين والتوجه إليه لاستلام الدراجة.


وأضافت التحريات أن المجني عليه أبلغ زوجته هاتفيًا قبل تحركه إلى المكان المتفق عليه، وظل على تواصل معها حتى وصوله، حيث أخبرها بوجود المتهم وبرفقته شخص يدعى فرج وآخر ثالث، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل نهائي، لتبدأ رحلة البحث عنه.
وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، ورئيس مباحث المديرية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ باختفاء شاب في ظروف غامضة، مع اتهام عدد من الأشخاص بالوقوف وراء الواقعة، وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.
وبتكثيف التحريات، وبتفريغ كاميرات المراقبة وتتبع خط سير المجني عليه والمتهمين، توصلت أجهزة الأمن إلى أن المجني عليه تعرض للقتل على يد المتهمين الثلاثة، الذين قاموا بلف الجثة داخل بطانية وربطها بالحبال مع وضع أحجار لزيادة ثقلها، قبل التخلص منها بإلقائها داخل إحدى الترع بدائرة مركز شرطة شبين القناطر في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أماكن اختباء المتهمين الثلاثة وضبطهم، وتم تحرير محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر محل العثور على الجثة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأصدرت قرارًا بحبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية لكشف كافة ملابسات الجريمة.

