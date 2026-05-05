تركيا تكشف عن صاروخ «يلدريم خان» العابر للقارات بمدى يصل إلى 6000 كم وسرعات فرط صوتية تصل لـ25 ماخ

أفادت وسائل إعلام تركية بأن أنقرة كشفت عن صاروخ جديد يُدعى «يلدريم خان»، في خطوة تُعد تطوراً لافتاً في برنامجها الدفاعي.

ووفقاً للتقارير، فإن الصاروخ يُصنف ضمن الصواريخ العابرة للقارات، حيث يمتد مداه إلى ما يقارب 6000 كيلومتر، ما يضعه ضمن فئة الأسلحة بعيدة المدى القادرة على الوصول إلى أهداف استراتيجية.



وأضافت المصادر أن الصاروخ يتميز بسرعات فرط صوتية تتراوح بين 9 و25 ماخ، وهو ما يمنحه قدرة كبيرة على المناورة أثناء الطيران، ويصعب من عملية اعتراضه أو التصدي له عبر أنظمة الدفاع التقليدية.





ويأتي الكشف عن هذا الصاروخ في إطار تطور واضح تشهده الصناعات الدفاعية التركية خلال السنوات الأخيرة، مع توجه أنقرة لتعزيز قدراتها الاستراتيجية في مجالات الردع والدفاع بعيدة المدى



