الزمالك وأرسنال والنصر.. حلم البطولات يتحوّل لكابوس مُحتمل | ناقد رياضي يكشف سيناريوهات جنونية

استعرض الناقد الرياضي خالد طلعت سيناريو افتراضيًا مثيرًا حول تقلبات كرة القدم الحديثة ومصير الأندية الكبرى في موسم واحد.

وقال خالد طلعت عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «تخيل أن الزمالك وأرسنال والنصر في سنة واحدة قد يتمكنون من الفوز بالدوري المحلي، وقد ينجحون أيضًا في التتويج ببطولة قارية، وفي الوقت نفسه من الممكن أن يخسروا كل شيء في النهاية».

وأشار إلى أن مثل هذه السيناريوهات تعكس حجم المنافسة الشرسة في كرة القدم الحديثة، حيث تتقارب الفوارق بين الفرق الكبرى بشكل يجعل حسم البطولات مفتوحًا حتى اللحظات الأخيرة، سواء على المستوى المحلي أو القاري.