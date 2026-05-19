سيارات سيدان 2026 صينية في مصر

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شانجان ايدو بلس، ودونج فنج فويا باشون، واكسييد اى اس، وفورثينج اس 7، ولينك كو 03 .

لينك كو 03 موديل 2026

تحصل سيارة لينك كو 03 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 178 حصان، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة لينك كو 03 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة لينك كو 03 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 490 ألف جنيه .

فورثينج اس 7 موديل 2026

تستمد سيارة فورثينج اس 7 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 206 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 310 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 28.4 كيلووات/ساعة، يومكنها قطع مدي سير يصل إلي 168 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة فورثينج اس 7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 395 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فورثينج اس 7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 465 ألف جنيه .

اكسييد اى اس موديل 2026

قوة سيارة اكسييد اى اس موديل 2026 تصل إلي 462 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 67 لتر، وعزم دوران 634 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 40 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 190 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة اكسييد اى اس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 850 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكسييد اى اس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 250 ألف جنيه .

دونج فنج فويا باشون موديل 2026

عزم دوران 810 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 522 حصان، ويمكنها قطع مسافة 1260 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة دونج فنج فويا باشون موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 550 ألف جنيه .

شانجان ايدو بلس موديل 2026

خزان وقود سيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 يصل إلي 51 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وقوة 178 حصان، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 49 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 200 ألف جنيه .