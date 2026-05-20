رامي إمام: أحضّر لـ مسلسل «أوف سيزون» وهيكون مفاجأة للجمهور

كشف المخرج رامي إمام عن تفاصيل مشروعه الدرامي الجديد، والذي يستعد لبدء تصويره خلال شهر يوليو المقبل، مؤكدًا أن العمل ينتمي إلى نوعية مسلسلات الجريمة والتشويق، وسيتم عرضه خلال شهر ديسمبر القادم.

وقال رامي إمام، في تصريحات لموقع صدى البلد الإخباري، إن المسلسل الجديد يحمل العديد من المفاجآت على مستوى الأحداث والشخصيات، موضحًا أن فريق العمل يضع حاليًا اللمسات النهائية قبل انطلاق التصوير رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن العمل من بطولة الفنان أحمد عبد الوهاب والفنانة جيهان الشماشرجي، خاصة أن المسلسل يعتمد على أجواء نفسية وغامضة مليئة بالإثارة.

وأوضح رامي إمام أن العمل يدور في إطار جريمة مشوق، وجود العديد من المفاجآت التي سيتم الكشف عنها تباعًا خلال الحلقات، مؤكدًا أن الجمهور سيكون أمام تجربة درامية مختلفة.

وأكد رامي إمام أن عرض المسلسل في شهر ديسمبر .