تحذير هام.. الإرشاد البيطري ينصح بعدم غسل اللحوم

حذرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري من غسل اللحوم بطريقة خاطئة بعد شرائها، مؤكدة أن اللحوم يتم غسلها بالفعل داخل المجزر بعد الذبح والسلخ مباشرة لإزالة الدم والشوائب، وذلك قبل مرحلة التبريد والتشميع والتقطيع.

وأوضحت أن شراء اللحوم المختومة من المجازر المعتمدة أمر ضروري لضمان سلامتها، مشيرة إلى أن الجزار النظيف يحرص على تغطية اللحوم وعدم تعريضها للأتربة أو الذباب أو التلوث الخارجي.

وأضافت أن اللحوم المعرضة للتلوث قد تحتاج فقط إلى “شطف خفيف” وليس الغسل العنيف أو النقع بالخل والليمون، لأن ذلك قد يؤثر على جودة اللحمة وفائدتها الغذائية.

وأكدت أن عملية “التشميع” أو التيبس الرمي تساعد على تكوين أحماض مهمة مثل حمض اللاكتيك، والتي تلعب دورًا في حفظ اللحوم لفترة أطول وتحسين طراوتها وطعمها، بالإضافة إلى تقليل نمو الميكروبات.

وشددت سماح نوح على ضرورة غسل الأيدي والأدوات جيدًا بعد التعامل مع اللحوم النيئة، لتجنب انتقال البكتيريا مثل السالمونيلا، مؤكدة أن الغسل المبالغ فيه قد يؤدي إلى فقدان جزء من البروتين والعناصر المهمة الموجودة باللحوم.