قومي المرأة بالإسماعيلية ينظم لقاءً توعويًّا ضمن مبادرة «معًا بالوعي نحميها»

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة لبنى زكي، مقررة فرع المجلس، لقاءً توعويًّا موسعًا بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر الوحدة المحلية لقرية الحجاز بالكيلو 2 التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

جاء ذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجهات المعنية لخدمة المرأة والأسرة ودعم جهود التوعية المجتمعية، تنفيذًا لمبادرة معًا بالوعي نحميها والتي أطلقتها السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وتحت رعاية اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وبدعم وتوجيهات المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة.

شهد اللقاء حضورًا كثيفًا من السيدات، حيث تناول أهمية تصحيح المفاهيم المغلوطة ومكافحة الشائعات، وتعزيز الثقافة الصحية للأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى التعريف بدور المجلس القومي للمرأة والخدمات التي يقدمها للمرأة والأسرة، والتي تشمل الدعم والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، ومحو الأمية، وتنظيم الندوات التوعوية للفتيات المقبلات على الزواج، بالإضافة إلى استخراج بطاقات الرقم القومي مجانًا، وخدمات وحدة المرأة الآمنة، والمشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الشريكة داخل المحافظة.

كما تطرقت الندوة إلى أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل،  من خلال توعية المواطنين بملف غير القادرين وآليات الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة من فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، والامتيازات المتاحة للمستفيدين، وأماكن تقديم الخدمة الطبية، وإجراءات التحويل، وسبل الاستفادة من مختلف الخدمات الصحية، بما يضمن حصول المواطنين على رعاية صحية متكاملة.

وعلى هامش اللقاء، قام فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية بتقديم خدمة استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان.

يأتي هذا في إطار جهود الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة لكل المواطنين وتوفير مناخ آمن وتحقيق المتطلبات الأساسية لكل مواطن مصري من الصحة والحياة الكريمة، تحت مظلة وطن عادل وقوي، مع وصول الخدمات الصحية إلى جميع المواطنين، وبالأخص الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس رؤية الدولة المصرية في بناء مجتمع صحي وآمن.

ندوة تثقيفية
