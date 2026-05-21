ضبط كمية من الدواجن واللحوم غير صالحة للاستهلاك داخل أحد المطاعم بالأقصر

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية، حملة تفتيشية موسعة أسفرت عن ضبط كمية من الدواجن المجهزة، واللحوم، ومصنعات اللحوم متغيرة الخواص من حيث اللون والرائحة والملمس وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المطاعم بالأقصر.

على الفور تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الكميات المضبوطة في إحدى الثلاجات لحين صدور قرار النيابة العامة.

شارك في تنفيذ الحملة الدكتور طارق لطفي حامد، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، والدكتورة سماح رضا، رئيس قسم التفتيش على اللحوم، والدكتورة نرمين حسين، مدير إدارة الجلود والمخلفات الحيوانية وطبيب التفتيش بالمديرية، والدكتورة جميلة حسن، ممثلة عن هيئة سلامة الغذاء بالأقصر، وصلاح زكريا ممثلاً عن جهاز حماية المستهلك، وقوة من شرطة البيئة والمسطحات بالأقصر بقيادة العميد عبد الحميد فرحات، رئيس شرطة البيئة والمسطحات، والعقيد محمود خليل، والمقدم جابر السمان.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر استمرار هذه الحملات الصارمة والمفاجئة على جميع محلات الجزارة، والمطاعم، وثلاجات حفظ المجمدات بمختلف أنحاء المحافظة لردع المخالفين وضمان سلامة الغذاء.