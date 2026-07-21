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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الغربية تشهد توزيع سماعات طبية على ذوي الهمم بالقرى الأكثر احتياجاً

دعم الأسر والعائلات الأكثر احتياجا بالغربية
دعم الأسر والعائلات الأكثر احتياجا بالغربية
الغربية أحمد علي

شهدت محافظة الغربية توزيع جمعية الأورمان 12 سماعة طبية على الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من أبناء القرى والنجوع الأكثر احتياجاً بالمحافظة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية.

 

توجيهات محافظ الغربية 

جاء ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وفي لفتة إنسانية تهدف إلى دمج وتأهيل ذوي الهمم.

 

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا 

وأكد العميد الدكتور عصام عبد الله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم جميع سبل الدعم والرعاية لذوي الهمم، وتذليل العقبات أمامهم لتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، والانخراط في المجتمع، مشيدًا بالدور الرائد الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها جمعية الأورمان، في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

 

دعم قوافل طبية علاجية لغير القادرين 

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية دقيقة شملت شروطاً محددة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا أن توفير هذه السماعات لا يقتصر على كونه مساعدة طبية، بل هو بمثابة إعادة دمج لهؤلاء الأبطال في التعليم وسوق العمل والمجتمع، ليمارسوا حياتهم دون عوائق.


وقال شعبان: "نحن لا نكتفي بتقديم المساعدات العينية، بل نهدف دائماً إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تمكين الأسر وتحويلها من أسر مستهلكة إلى أسر منتجة عبر مشروعات التمكين الاقتصادي، إلى جانب مشروعاتنا المستمرة في إعادة إعمار المنازل المتهالكة وتوصيل مياه الشرب النقية بالقرى الأكثر احتياجاً".


وأعرب المستفيدون عن بالغ سعادتهم بهذه الخطوة التي ستمكن أبناءهم من استعادة حاسة السمع ومواصلة مسيرتهم التعليمية والحياتية، موجّهين الشكر لجميع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية القائمة على هذا العمل الإنساني.

 

تحسين خدمات المواطنين 

جدير بالذكر أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة؛  تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات دعم الأسر والعائلات تضامن الغربية

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