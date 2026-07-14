الحماية المدنية بالغربية تخمد حريقا هائلا بمحل دواجن بالمحلة إثر ماس كهربائي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل داخل أحد محال بيع الدواجن، دون وقوع إصابات، عقب تدخل سريع من الأهالي الذين نجحوا في السيطرة على النيران خلال دقائق.

حريق هائل



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل محل تجاري بشارع المستشار، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين بالمنطقة.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة أول المحلة الكبرى إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بسيارة إطفاء للتعامل مع الحريق، إلا أن سرعة استجابة الأهالي واستخدام طفايات الحريق المتوفرة أسهما في إخماد النيران قبل وصول قوات الحماية المدنية.

وبالفحص المبدئي، تبين أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي، ما أدى إلى اشتعال محدود داخل المحل، دون امتداد النيران إلى المحال المجاورة أو حدوث خسائر بشرية.

إخماد نيران حريق



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.