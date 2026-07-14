الإعدام لفلاح والمشدد 10 سنوات لمبيض محارة أنها حياة سائق توك توك بأسيوط

قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة فلاح بالإعدام شنقا والسجن المشدد 10 سنوات لمبيض محاره بعد إدانتهما بقتل سائق توك توك وسرقة مركبته بقرية شطب بمركز أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد حلاوة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين إبراهيم محمد و محمد سمير الطماوي وأمانة سر خميس محمود.

تعود وقائع القضية رقم 23595 لسنة 2025 إلى ورود بلاغا لمركز شرطة أسيوط، من أهالي قرية شطب بالعثور على جثة صغير ملقاة بجوار ترعة موشا المره وتبين أنها لصغير يدعى " أحمد . م . ف " 17 عاما، سائق توك توك.

وتوصلت تحريات الرائد أحمد عبد المقصود معاون وحدة مباحث مركز أسيوط إلى أن مرتكبي الواقعة كلا من " أحمد . م . ف " 19 عاما، فلاح ، و " خالد . م . ع " 32 عاما، مبيض محارة ، وأشارت التحريات إلى مرور المتهم الأول بضائقة مالية على إثرها عقد العزم على إزهاق روح المجني عليه لسرقة متعلقاته.

وقام المتهم الأول بالاتصال بالمجني عليه وطلب منه توصيله إلى إحدى الأماكن وأثناء سيرهما في الطريق طلب المتهم الأول من المجني عليه الوقوف على جانب الطريق لقضاء حاجته وقام بالتعدي عليه بـ " قالب طوب " وواصل التعدي عليه بماسورة حديدية حتى تأكد من وفاته وقام بسرقة هاتفه المحمول والتوك توك وايدعه لدى المتهم الثاني بغية بيعه له