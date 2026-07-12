إحالة سائق إلى الجنايات في شرم الشيخ لاتهامه بالتحـ.ـرش ومحاولة الاعتداء على سائحة أجنبية

أحالت جهات التحقيق المختصة بمحافظة جنوب سيناء سائق سيارة أجرة إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش بسائحة أجنبية ومحاولة الاعتداء عليها داخل سيارة أجرة بمدينة شرم الشيخ، وذلك عقب انتهاء التحقيقات واستكمال الأدلة في الواقعة.

وتعود أحداث القضية إلى 21 أبريل 2026، عندما تلقت إحدى شركات السياحة بلاغًا من السائحة الإنجليزية إيلي كورال (27 عامًا)، أفادت فيه بتعرضها للتحرش ومحاولة الاعتداء من جانب سائق سيارة أجرة أثناء توصيلها وصديقتها من أحد مطاعم «ماكدونالدز» إلى أحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ.

وكشفت التحقيقات أن المتهم، ويدعى محمود ر. م. ع. (22 عامًا)، والمقيم بمحافظة الشرقية، كان قد تعرّف إلى السائحة وصديقتها خلال إحدى رحلات التوصيل، وتم تبادل أرقام الهواتف للتواصل عبر تطبيق «واتساب». ووفقًا لما ورد بأوراق التحقيق، أوقف المتهم السيارة بصورة مفاجئة أثناء الرحلة، ما أدى إلى ارتطام المجني عليها بالمقعد، قبل أن يُقدم – بحسب التحقيقات – على تقبيلها دون رضاها، ثم ترك مقعد القيادة وجلس إلى جوارها في المقعد الخلفي، وتحسس أجزاءً من جسدها.

وأدلت المجني عليها، خلال التحقيقات، بأنها أبلغت إدارة الفندق فور وصولها، فتدخل العاملون لاسترداد قيمة الأجرة التي طالب بها السائق، والتي بلغت 2300 جنيه، وتم منحه 300 جنيه فقط مقابل الرحلة.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بحدوث الواقعة، إلا أنه دفع بأن ما بدر منه جاء رد فعل، مدعيًا أن السائحة هي من بادرت بتقبيله، وهو ما تولت النيابة العامة التحقيق بشأنه في ضوء أقوال جميع الأطراف والأدلة المتوافرة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد حررت المحضر رقم 896 جنح ثان شرم الشيخ لسنة 2026، وأُحيل إلى النيابة العامة التي قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات بالتحرش ومحاولة الاعتداء على المجني عليها أثناء استقلالها السيارة، كما باشرت سماع أقوال الشهود، وفحص الأدلة، واستكمال إجراءات التحقيق.

وانتهت النيابة العامة إلى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، وقُيدت القضية برقم 489 جنايات كلي جنوب سيناء، تمهيدًا لبدء محاكمته والفصل في الاتهامات المنسوبة إليه وفقًا لأحكام القانون.