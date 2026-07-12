إحالة المُتهمين بقتـ.ـل طفل حديث الولادة لمحكمة جنايات الإسكندرية

قررت جهات التحقيق بنيابة الدخيلة الكلية في الإسكندرية، إحالة المتهمبن كل من " م.ا.م" ربة منزل و " أ.ال.ا" سائق الي محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم ، لاتهامهم بالقتل العمد من غير سبق إصرار او ترصد لطفل حديث الولادة.

تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 25793 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد بورود بلاغ بالعثور على طفل حديث الولادة متوفي ملقي علي جانب الطريق باحد شوراع دائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، ان التحريات السرية توصلت الي اثر علاقة عاطفية بين المتهمة الاولي " م.ا.م" 23 سنة ، وبين اخر ، نتج عنها حمل سفاح في الطفل المجني عليه، فعقدت المتهمة الأولى العزم علي كتمان حملها عمن يحيطون بها، وبتاريخ الواقعة اختلقت معاناتها من وعكة صحية فاصطحبها خالتها الي احدي المستشفيات ، حال قيادة المتهم الثاني " ا.ال.ا" سائق. وبطريقهما الي المستشفي استغلت المتهمة الاولي انفرداها بالمقعد الخلفي للسيارة، حتي جذبت رأس الطفل المجني عليه وولدته في السيارة، وأطبقت علي انفاسه وكتمتها قاصدة من ذلك ازهاق روحه ، ووضعته اسفل المقعد الخلفي للسيارة.

وما ان تكشف امر الواقعة ، حتي عمد الي وضع الجثمان داخل جعبة بلاستيكية وحمله الي مكان ناء وإلقاء به قاصدا طمس معالم الجريمة والحيلولة دون كشفها.

وعقب اكتشاف الواقعة تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم .