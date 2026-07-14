كانت عند أقاربها.. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة داخل ميكروباص بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى زعم خلاله أحد الأشخاص بقيام قائد سيارة "ميكروباص" وبرفقته آخرين بإختطاف فتاة بالجيزة.







بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 6/ الجارى تبلغ لمركز شرطة سمسطا بمديرية أمن بنى سويف من أحد الأشخاص بتغيب نجلة شقيقته ("سن 16" – مقيمة بدائرة المركز).





وبتاريخ 7/ الجارى عقب معرفة أهلية المتغيبة بمكان تواجدها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة توجهوا لإحضارها مستقلين السيارة الميكروباص "الظاهرة بمقطع الفيديو "ولدى وصولهم فوجئوا بقيام أحد المارة بتصويرهم حال قيامهم بإصطحابها ظناً منه بقيامهم بإختطافها.. ولدى عودتهم توجهوا لمركز شرطة سمسطا وبصحبتهم الفتاة وقرروا أنها كانت متواجدة لدى إحدى أقاربها ولم تتعرض لمكروه أثناء فترة تغيبها، وبسؤال المتغيبة أيدت ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









