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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع القافلة الطبية بقرية المعتمدية بمركز المحلة ويعلن تقديم الخدمة لـ2573 مواطنًا

قوافل محافظ الغربية
قوافل محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، القافلة الطبية التي نظمتها الإدارة العامة للقوافل العلاجية بقرية المعتمدية التابعة لمركز المحلة ، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتقديم خدمات طبية متكاملة ومجانية للمواطنين، تنفيذًا للتوجيهات القيادية، وضمانًا لوصول الخدمة الطبية المجانية إلى جميع الفئات المستحقة.

توجيهات جامعة طنطا 

وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن إجمالي عدد المستفيدين من القافلة بلغ 2573 مواطنًا، حيث تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات لعدد 2392 مترددًا، وشملت الخدمات إجراء 61 تحليل دم، و 43 تحليل طفيليات، و 33 فحصًا بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى 344 فحصًا ضمن مبادرة “افحص واطمن” للكشف المبكر.

وأكد وكيل الوزارة حرص المحافظة على استمرار تنفيذ ونشر القوافل الطبية في جميع مراكز وقرى الغربية، وخاصة القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لضمان تقديم الخدمات الطبية للفئات الأولى بالرعاية.

تحرك خدمي وعلاجي

وأشار الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، إلى أنه تم صرف العلاج لعدد 2276 مواطنين بالمجان، وإجراء خلع أسنان لـ27 حالة، كما تم تنظيم 22 ندوة تثقيفية صحية لرفع الوعي لدى المواطنين، استفاد منها 436 مترددًا، وشارك  307 مواطنًا في الاستبيان الخاص بقياس رضا المنتفعين، مع استمرار متابعة جميع الحالات من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات

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