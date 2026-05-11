وريثة ستينجر.. كيا تطلق سيارة EV8 الكهربائية

أشعلت شركة “كيا” حماس عشاق السيارات الرياضية في مايو 2026 بإعلانها الرسمي عن نيتها تحويل طرازها الاختباري المثير "Vision Meta Turismo" إلى نسخة إنتاجية مخصصة للبيع.

وأكد رئيس التصميم في الشركة، كريم حبيب، أن الفريق قد انتهى بالفعل من تطوير نموذج أولي جاهز للإنتاج بنسبة 90%، مشيرًا إلى أن هذه السيارة ستملأ "الفراغ" الذي تركه طراز “ستينجر” الأسطوري منذ توقفه في عام 2023.

وتصف كيا هذه السيارة بأنها "سيدان رياضية لجيل اللاعبين"، حيث تمزج بين الأداء الميكانيكي "الخارق" والتكنولوجيا الرقمية المستوحاة من عوالم الألعاب الإلكترونية لعام 2026.

تحديات التكلفة الاستراتيجية ومستقبل منصة "eM" لعام 2026

رغم الجاهزية التصميمية والهندسية، أوضح كريم حبيب أن التحدي الحالي يكمن في "استراتيجية التسعير"، حيث إن تكاليف تطوير سيارة كهربائية عالية الأداء (High-Performance EV) لا تزال تشكل عقبةً أمام الحفاظ على هوية "الأداء المتاح للجميع" التي ميزت ستينجر سابقًا.

ومن المتوقع أن تبنى النسخة الإنتاجية (والتي قد تحمل اسم **EV8**) على منصة "eM" الجديدة كليًا من مجموعة هيونداي-كيا، والمزودة ببطارية ضخمة سعة 113.2 كيلوواط/ساعة، قادرة على توليد قوة هائلة تصل إلى 600 حصان مع مدى قيادة "استثنائي" يقترب من 800 كم بشحنة واحدة لعام 2026.

تصميم ثوري وتكنولوجيا "الجيل القادم" بحلول عام 2027

تتميز "Vision Meta Turismo" بتصميم كوبيه رباعي الأبواب بملامح "راديكالية" تبتعد عن لغة سيارات الدفع الرباعي (SUVs) التقليدية، مع التركيز على الانسيابية الفائقة والخطوط الحادة.

وتخطط كيا لدمج تقنيات "الواقع المعزز" (AR) في الزجاج الأمامي لتوفير تجربة قيادة غامرة تشبه ألعاب الفيديو، مع الحفاظ على "أصالة" الأداء الرياضي دون الحاجة لأصوات محركات مصطنعة.

ومع ترقب انخفاض تكاليف البطاريات بحلول عام 2027، تراهن كيا على أن "Vision Meta Turismo" ستكون السيارة "Halo" التي تقود العلامة التجارية نحو عصر ذهبي جديد من التميز التقني والجمالي في عام 2026.