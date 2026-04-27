الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من الحر نهارا والبرد ليلا

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

وبالنسبة للظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وتنشط رياح على مناطق من الوجهة البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5. متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 29 17

العاصمة الجديدة 30 15

6 أكتوبر 30 15

بنها 29 17

دمنهور 28 16

وادي النطرون 28 16

كفر الشيخ 27 15

بلطيم 26 14

المنصورة 29 17

الزقازيق 28 16

شبين الكوم 27 15

طنطا 26 15

دمياط 23 17

بورسعيد 23 18

الإسماعيلية 30 16

السويس 29 17

العريش 25 15

رفح 24 14

رأس سدر 28 15

نخل 26 14

كاترين 19 09

الطور 26 18

طابا 24 15

شرم الشيخ 29 21

الغردقة 28 20

الإسكندرية 24 15

العلمين 23 14

مطروح 23 15

السلوم 25 14

سيوة 29 16

رأس غارب 28 18

سفاجا 29 20

مرسى علم 30 21

شلاتين 31 20

حلايب 28 22

أبو رماد 29 20

مرسى حميرة 30 21

أبرق 31 22

جبل علبة 30 21

رأس حدربة 28 23

الفيوم 30 15

بني سويف 30 15

المنيا 31 14

أسيوط 30 15

سوهاج 30 16

قنا 31 16

الأقصر 32 17

أسوان 32 18

الوادي الجديد 30 16

أبوسمبل 31 17

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 38 25

المدينة المنورة 35 21

الرياض 37 23

المنامة 33 26

أبوظبي 38 27

الدوحة 35 27

الكويت 35 23

دمشق 23 11

بيروت 21 18

عمان 21 11

القدس 21 11

غزة 23 16

بغداد 26 17

مسقط 34 33

صنعاء 27 13

الخرطوم 38 23

طرابلس 29 18

تونس 27 16

الجزائر 20 17

الرباط 22 17

نواكشوط 26 17

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 21 05

إسطنبول 17 07

إسلام آباد 34 21

نيودلهي 39 27

جاكرتا 33 24

بكين 22 09

كوالالمبور 36 25

طوكيو 25 17

أثينا 24 10

روما 25 09

باريس 21 12

مدريد 25 14

برلين 16 04

لندن 16 08

مونتريال 21 10

موسكو 03 00

نيويورك 18 10

واشنطن 18 11

أديس أبابا 25 14

