القبض على المتهمين بالتعدي على شخص بسلاح أبيض في دمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من تعدي شخصين على نجل شقيقته بالضرب باستخدام سلاح أبيض وصاعق كهربائي في دمياط، والادعاء بعدم ضبطهما.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 13 أبريل الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان دمياط من (نجل شقيقة القائم على النشر "مصاب بجروح قطعية وكسر بالذراع" مقيم بدائرة القسم) بتضرره من شخصين؛ لقيامهما بالتعدي عليه بالضرب باستخدام “سلاح أبيض - عصا خشبية - صاعق كهربائي”، وإحداث إصابته المنوه عنها؛ لخلافات الجيرة.

وأمكن ضبط المشكو في حقهما (عاملان “لأحدهما معلومات جنائية”- مقيمان بذات الدائرة)، وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة في التعدي)، وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.