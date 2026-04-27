حبس نبيه الوحش في قضيتي سب وقذف خالد منتصر ومصطفى بكري

قضت محكمة جنح الاقتصادية بمعاقبة المحامي نبيه الوحش بالحبس لمدة 3 أشهر، في الدعوى المقامة ضده من الكاتب خالد منتصر، وذلك على خلفية اتهامه بسب وقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في القضية رقم 36 جنح اقتصادية.

كما أصدرت المحكمة حكمًا آخر بحبس نبيه الوحش لمدة شهر، في قضية منفصلة بسب وقذف الإعلامي مصطفى بكري.

وكانت نيابة المعادي قد باشرت التحقيق في البلاغ المقدم من خالد منتصر، حيث استمعت إلى أقواله بحضور محاميه، متهمًا نبيه الوحش بالتشهير به وسبه وقذفه وتعمد الإساءة إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.