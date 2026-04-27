رئيس محكمة الأسرة السابق : الدولة منشغلة بملف الطلاق .. ونريد طفلا سويًا

أكدت المستشارة هايدي الفضالي رئيس محكمة الأسرة سابقا، أن الدولة منشغلة بملف الأسرة والطلاق ونريد أن يخرج الطفل سويا وليس مجرما.



وأضافت الفضالي ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، أن لدينا عوار في قانون الأسرة رقم واحد لعام 2000، متابعة أن حاليا يتم التعديل في هذا القانون والذي تم تعديله سابقا.

وأشارت المستشارة هايدي الفضالي رئيس محكمة الأسرة سابقا، إلى أن خطاب الرئيس السيسي الأخير في هذا السياق ليس الأول، مستدركة أن هذا الملف في غاية الأهمية.

