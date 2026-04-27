كتل هوائية صحراوية ورمال شديدة | تحذير جديد من الأرصاد

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس فصل الربيع يشهد فترة من التقلبات الجوية، مطمئنًا المواطنين بأنها ليست الفترة الأصعب، موضحًا أن البلاد شهدت تقلبات حادة وسريعة، مع سقوط أمطار وصلت إلى غزيرة ورعدية في بعض المناطق.

وأشار القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه خلال الساعات المقبلة والأسبوع الجاري سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، لافتًا إلى أن ذروة الارتفاع تكون يوم الجمعة نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأضاف محمود القياتى أن درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع اعتبارًا من غدٍ، مع نشاط للرياح المحملة بالأتربة بنهاية الأسبوع، مؤكدًا عدم وجود فرص لسقوط الأمطار خلال هذه الفترة، وشدد على أن الشبورة المائية تستمر خلال صباحي الثلاثاء والأربعاء، على أن تتلاشى بدءًا من الساعة 8 صباحًا، مع تحسن مستوى الرؤية.