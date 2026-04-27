حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. شائعة جديدة عن هاني شاركر.. والأرصاد تحذر من تقلبات الجو |أخبار التوك شو

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 27 أبريل.. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 27 أبريل 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6004 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 7005 جنيهات.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 8006 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 56040 جنيها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 27 أبريل 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.70 جنيه

سعر الشراء: 52.56 جنيه

اليورو

سعر البيع: 61.62 جنيه

سعر الشراء: 61.44 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.18 جنيه

سعر الشراء: 70.98 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.05 جنيه

سعر الشراء: 14.01 جنيه

الدينار الكويتي

سعر البيع: 171.81 جنيه

سعر الشراء: 171.43 جنيه



الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية لنهاية الأسبوع.. فيديو

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد الآن حالة من التقلبات الجوية، وأن هذا أمر طبيعي يحدث في هذا التوقيت من كل عام.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال لقاء من داخل الهيئة العامة للأرصاد اتلجيو، ببرنامج صباح البلد، تقديم الإعلامية ماهيتاب مختار، أن فصل الربيع يشهد تقلبات جوية بشكل سريع، وأن البلاد تشهد في بعض الأيام ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، ويكون معها عواصف رملية وترابية، وبعدها بأقل من 24 ساعة قد نشهد انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة، ولذلك يُعد فصل الربيع من الفصول الانتقالية المتقلبة.



حتى 8 مساء.. مد مواعيد العمل بقلعة قايتباي لتحسين تجربة الزائرين

أكد محمد متولي، مدير عام أثار الإسكندرية أن قرار تعديل مواعيد العمل داخل قلعة قايتباي يأتي في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لتطوير الخدمات المقدمة للزائرين، بالتزامن مع تطبيق التوقيت الصيفي وزيادة الإقبال على المزارات السياحية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن القلعة تستقبل الزوار يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، بإجمالي 11 ساعة عمل متواصلة، مشيرًا إلى أن شباك التذاكر يُغلق في السابعة مساءً، بما يتيح فرصة أكبر للزائرين للاستمتاع بالموقع الأثري في أوقات مختلفة من اليوم.

وأضاف أن مد ساعات العمل يهدف إلى استيعاب الزائرين الذين لا يستطيعون الحضور في الفترة الصباحية، خاصة رحلات اليوم الواحد والسائحين القادمين عبر البواخر السياحية، ما يمنحهم فرصة زيارة أكبر عدد من معالم الإسكندرية وفي مقدمتها القلعة.

إسلام فؤاد: الدوري لسه في الملعب.. والأهلي عنده فرصة حقيقية للمنافسة

أكد الناقد الرياضي، إسلام فؤاد،أن المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لم تُحسم حتى الآن، مشددًا على أن كل السيناريوهات لا تزال قائمة حتى الجولات الأخيرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": "الكلام إن الدوري محسوم لـ نادي الزمالك غير صحيح، الدوري لسه في الملعب، ولسه فيه 4 ماتشات، والنادي الأهلي عنده فرص كتيرة إنه يفوز بالدوري".

وأضاف: "الفرق 5 نقط بس، ولو الأهلي فاز على الزمالك هيبقى الفرق نقطتين، ولو الزمالك تعثر في أي ماتش، والأهلي كسب 4 مباريات، يقدر ياخد الدوري".

وتابع: "لو الأهلي فاز على بيراميدز والزمالك كسب إنبي، الوضع هيفضل زي ما هو، لكن لو الزمالك وقع، الفرصة هتبقى كبيرة للأهلي إنه ينافس على الصدارة".

العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 3 دولارات إلى 108.34 دولار للبرميل مع تعثر محادثات إيران

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا نقلا عن رويترز، يفيد بأن العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 3 دولارات إلى 108.34 دولار للبرميل مع تعثر محادثات إيران.

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

شهدت الفترة الأخيرة تداول عدد من الأخبار والمعلومات غير الدقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بمصير المدارس التجريبية وإمكانية تحويلها إلى مدارس تعليم عربي حكومي، في حال عدم سداد المصروفات الدراسية، وقد أثارت هذه الأنباء حالة من الجدل والقلق بين أولياء الأمور، خاصة في ظل أهمية هذا النوع من التعليم بالنسبة لقطاع كبير من الأسر.

وكشف أسامة عبد الكريم، الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، عدم صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحويل المدارس التجريبية إلى مدارس عربي حكومي، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير دقيقة ومجتزأة من سياقها.

وأوضح عبد الكريم خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب ونهاد سمير، أن القرار الوزاري الصادر عن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، رقم 224 لسنة 2025، لا يتعلق بتغيير نظام الدراسة في المدارس الرسمية لغات، وإنما يهدف إلى تنظيم العملية التعليمية وضبط سداد المصروفات الدراسية.



ادعو لـ هاني شاكر.. شائعة جديدة عن أمير الغناء العربي

شهدت الساعات الأخيرة حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول شائعات بشأن الفنان هاني شاكر، الملقب بـ أمير الغناء العربي، خاصة ما يتعلق بحالته الصحية، وقد أثارت هذه الشائعات قلق جمهوره ومحبيه، وسط تساؤلات حول مدى صحتها.