الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات الجو.. فيديو

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من التقلبات الجوية، وهو ما يعد أمرًا طبيعيًا في فصل الربيع الذي يتميز بتغيرات سريعة في درجات الحرارة وحالة الطقس، وتأتي هذه التقلبات ما بين ارتفاع وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، قد يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.



وفي ظل هذه التغيرات، تبرز أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أي تأثيرات سلبية على الصحة أو الأنشطة اليومية، ولآن اليوم يشهد انخفاضات وارتفاعات في نفس الوقت.

الدكتور محمود القياتي

وقد أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد الآن حالة من التقلبات الجوية، وأن هذا أمر طبيعي يحدث في هذا التوقيت من كل عام.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال لقاء من داخل الهيئة العامة للأرصاد اتلجيو، ببرنامج صباح البلد، تقديم الإعلامية ماهيتاب مختار، أن فصل الربيع يشهد تقلبات جوية بشكل سريع، وأن البلاد تشهد في بعض الأيام ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، ويكون معها عواصف رملية وترابية، وبعدها بأقل من 24 ساعة قد نشهد انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة، ولذلك يُعد فصل الربيع من الفصول الانتقالية المتقلبة.

درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

ولفت إلى أن درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع تشهد استقرارًا، وأنها تُعد حول المعدلات الطبيعية، وأن البلاد ستشهد ارتفاعات كبيرة في نهاية الأسبوع قد تصل إلى 30 درجة في القاهرة، وذلك بسبب بعض المنخفضات الصحراوية.



وأشار إلى أن البلاد مع بداية الأسبوع ستشهد استقرارًا بعد أن تتعرض ليومين من الارتفاع في درجات الحرارة، ولذلك نطالب المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمتابعة ما يحدث من تغيرات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة نهارا إلى حار على أغلب الأنحاء ، معتدل على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

سقوط أمطار

وعن الظواهر الجوية فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء وشمال الوجه البحري قد تغزر وتكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 20% تقريباً على بعض المناطق، وفرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري قد تمتد بنسبة حدوث 20% تقريبا إلى مناطق من مدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء وقد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25متر والرياح السطحية شمالية غربية . أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.



بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 26 15

العاصمة الجديدة 27 14

6 أكتوبر 27 14

بنها 26 15

دمنهور 25 15

وادي النطرون 26 15

كفر الشيخ 25 14

بلطيم 24 15

المنصورة 27 15

الزقازيق 26 16

شبين الكوم 25 15

طنطا 25 15

دمياط 24 17

بورسعيد 24 18

الإسماعيلية 27 16

السويس 26 15

العريش 23 15

رفح 22 14

رأس سدر 27 16

نخل 25 14

كاترين 19 09

الطور 26 18

طابا 23 15

شرم الشيخ 28 18

الغردقة 27 18

الإسكندرية 24 15

العلمين 23 14

مطروح 23 14

السلوم 24 15

سيوة 29 12

رأس غارب 30 20

سفاجا 30 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 31 22

حلايب 30 24

أبو رماد 30 20

مرسى حميرة 31 21

أبرق 31 20

جبل علبة 30 20

رأس حدربة 30 22

الفيوم 27 14

بني سويف 27 14

المنيا 27 14

أسيوط 28 15

سوهاج 29 15

قنا 30 17

الأقصر 30 16

أسوان 31 17

الوادي الجديد 30 18

أبوسمبل 29 17