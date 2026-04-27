الأرصاد: السحب الممطرة تتركز في الدلتا والقناة.. وسقوط أمطار في القاهرة اليوم

كشفت آخر صور الأقمار الصناعية وبيانات الرصد الجوي، الصادرة في تمام صباح اليوم، عن استمرار تمركز السحب الممطرة على مناطق واسعة من شمال البلاد، وسط توقعات بامتدادها إلى العاصمة خلال الساعات القليلة القادمة.

خريطة تمركز السحب الممطرة

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن السحب الممطرة تتمركز حالياً فوق مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، لاسيما محافظات (الدقهلية، دمياط، وبورسعيد)، بالإضافة إلى أجزاء من محافظة الشرقية.

كما أشارت التقارير إلى استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية (خاصة مدينة الإسكندرية)، ومناطق من جنوب الوجه البحري.

توقعات سقوط أمطار على القاهرة الكبرى

وأكد خبراء الأرصاد أن الفرصة مهيأة تماماً اليوم لسقوط أمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، تزامناً مع غطاء سحابي يحجب جزءاً من أشعة الشمس، مما يزيد من الشعور بالأجواء الشتوية المتقلبة.

نشاط الرياح وبرودة الجو

إلى جانب الأمطار، تشهد البلاد نشاطاً ملحوظاً للرياح على مناطق شمال البلاد، وهو ما يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة لتسود أجواء باردة إلى مائلة للبرودة، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر وفي المناطق المكشوفة.

توصيات للمواطنين:

ناشدت هيئة الأرصاد السائقين توخي الحذر على الطرق السريعة في المحافظات التي تشهد سقوط أمطار، نظراً لانزلاق الطرق وانخفاض الرؤية.

كما نصحت هيئة الأرصاد المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة نسبياً لتناسب الأجواء الباردة المرافقة لنشاط الرياح صباحاً.