حتى 8 مساء.. مد مواعيد العمل بقلعة قايتباي لتحسين تجربة الزائرين

أكد محمد متولي، مدير عام أثار الإسكندرية أن قرار تعديل مواعيد العمل داخل قلعة قايتباي يأتي في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لتطوير الخدمات المقدمة للزائرين، بالتزامن مع تطبيق التوقيت الصيفي وزيادة الإقبال على المزارات السياحية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن القلعة تستقبل الزوار يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، بإجمالي 11 ساعة عمل متواصلة، مشيرًا إلى أن شباك التذاكر يُغلق في السابعة مساءً، بما يتيح فرصة أكبر للزائرين للاستمتاع بالموقع الأثري في أوقات مختلفة من اليوم.

وأضاف أن مد ساعات العمل يهدف إلى استيعاب الزائرين الذين لا يستطيعون الحضور في الفترة الصباحية، خاصة رحلات اليوم الواحد والسائحين القادمين عبر البواخر السياحية، ما يمنحهم فرصة زيارة أكبر عدد من معالم الإسكندرية وفي مقدمتها القلعة.

وأشار إلى رصد زيادة ملحوظة في أعداد الزائرين بعد تطبيق المواعيد الجديدة، لافتًا إلى أن امتداد فترة الزيارة ساهم في تقليل التكدس، خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع.



