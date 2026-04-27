الإسكان: تنفيذ أكثر من 10 آلاف مشروع بحياة كريمة بـ 192 مليار جنيه

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسيم باسم وزارة الإسكان، إن حياة كريمة من أهم المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا على ارض الواقع وفي كل محافظات مصر.



وأضاف المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسيم باسم وزارة الإسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، أن وزارة الاسكان تنفذ أكثر من 10 الالف مشروع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمبلغ وصل إلى 192 مليار جنية في المرحلة الأولى فقط.

وتابع المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسيم باسم وزارة الإسكان، أن هذا المشروع تتضافر فيه كل جهود الدولة، مستدركا أن افتتحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، عددًا من مشروعات الصرف الصحي بمركز أرمنت، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك خلال جولة ميدانية بالمحافظة، بحضور المهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق، وقيادات الوزارة والجهات التنفيذية وعدد من أعضاء البرلمان.