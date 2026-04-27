من داخل مركز السيطرة.. محافظ دمياط يتابع عملية تصريف مياه الأمطار



تابع الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، جهود التعامل مع سقوط الأمطار التى تعرضت لها المحافظة خلال اليوم ، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد.

و تابع " المحافظ " ما يجرى تنفيذه من خلال الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لرفع تجمعات المياه ، حيث تم الدفع بالمعدات و الفرق الفنية اللازمة للتنفيذ .

وأكد " محافظ دمياط " على استمرار الأعمال لرفع المياه بكافة المناطق لتيسير الحركة المرورية وحركة المارة