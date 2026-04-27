تعرف على مرض الفنانة إيمان وطرق العلاج

أثارت إصابة الفنانة ايمان حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا في الساعات الماضية حيث خضعت لعملية جراحية بسبب السقوط على الأرض.

وقالت الفنان ايمان" كنت بعمل رياضة، ووقعت على أيدي وكسرت المعصم وعملت جراحة وركبت مسامير الحمد الله على كل حال و ممثلة لبنانية أرمينية تخرجت من كلية الصيدلة بالجامعة الأمريكية في بيروت، ثم درست التمثيل المسرحي في نفس الجامعة، وأهم أعمال الفنانة إيمان: شعبان تحت الصفر، القاتلة، و الثعلب، الهروب من المأزق، قاتل بلا أجر، العمة نور، هوانم جاردن سيتي.

وتعد إصابة الفنانة ايمان من المشكلات الشائعة بين كبار السن خاصة خلال ممارسة الرياضة حيث تنخفض كثافة العظام في هذا السن وفي حين أن الحفاظ على النشاط البدني أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة العامة والعافية، فمن المهم أن نكون على دراية بالإصابات الشائعة التي قد تحدث لكبار السن، وأن نعرف متى يجب طلب المساعدة الطبية المتخصصة.

وفقا لموقع مستشفى سانت جوزيف الصحي، اليك الإصابات الشائعة لدى كبار السن وعلامات الخطر وطرق علاجها :

أشهر إصابات كبار السن

الكسور

تُعدّ السقطات من الأسباب الرئيسية للإصابات لدى كبار السن، وغالبًا ما تؤدي إلى كسور في الورك أو الرسغ أو العمود الفقري وقد تكون هذه الإصابات مُنهكة وتتطلب عناية طبية فورية.



التهاب المفاصل التنكسي

يسبب هذا المرض التنكسي ألمًا وتيبسًا وتورمًا في المفاصل وهو حالة شائعة لدى كبار السن، ويمكن أن يؤثر على الحركة ونوعية الحياة.



إجهاد العضلات والالتواءات

تحدث هذه الإصابات نتيجة الإفراط في استخدام العضلات، أو السقوط، أو الحركات المفاجئة وقد تسبب الألم والتورم وصعوبة تحريك المنطقة المصابة.



التهاب الأوتار

هذا الالتهاب يصيب الأوتار، وهي الأنسجة التي تربط العضلات بالعظام، ويمكن أن ينتج عن الحركات المتكررة أو الإفراط في استخدامها وغالبًا ما يصيب الكتفين والمرفقين والمعصمين والركبتين.



التهاب الجراب

يشبه التهاب الأوتار، فهو التهاب يصيب الجراب، وهي أكياس مملوءة بسائل تعمل على تبطين المفاصل ويمكن أن يسبب ألمًا وتورمًا في المنطقة المصابة.

علامات الخطر



يجب زيارة طبيب العظام إذا شعرت بأي من الأعراض التالية بعد الإصابة، فمن المهم زيارة طبيب العظام:

ألم شديد لا يتحسن بالراحة أو بتناول مسكنات الألم التي تُصرف بدون وصفة طبية

تورم أو كدمات لا تزول

تشوه أو عدم القدرة على تحريك المنطقة المصابة

الشعور بالخدر أو التنميل في المنطقة المصابة

صعوبة في المشي أو تحمل الوزن على الساق المصابة



طرق العلاج

العلاجات غير الجراحية

العلاج الطبيعي، والأدوية، والحقن، واستخدام الدعامات والجراحة طفيفة التوغل و تنظير المفاصل، واستبدال المفاصل، وإصلاح الكسور.



خدمات إعادة التأهيل

العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وإدارة الألم.

