تضامن الغربية: خطة متكاملة قبل عيد الأضحى لدعم الأسر الأولي بالرعاية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية اليوم عن وضع خطة عمل متكاملة استقبالاً لعيد الأضحى المبارك في تجهيز وذبح وتوزيع آلاف الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية.

دعم تضامن الغربية

كما يأتي ذلك في ي إطار الدور المجتمعي الرائد، وضعت جمعية الأورمان ، تحت إشراف مباشر من مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اللمسات النهائية لخطة "أضاحي 2026" لتوزيعها على غير القادرين في قرى الغربية ونجوعها، وذلك ضمن مشروع «صك الأضحية» الذي يُنفذ سنويًا بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء الغربية ، ويُعد واحدًا من أكبر مشروعات التكافل الاجتماعي التي تُنفذها منظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

تحرك تنفيذي عاجل

ويأتي هذا النشاط الموسمي في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي الرامية إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم الغذائي للفئات الهشة والفقيرة، وخاصة خلال المواسم الدينية والمناسبات الكبرى.

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا



وأكد العميد الدكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية، أن التنسيق مع الأورمان هذا العام يشهد طفرة نوعية، حيث تم اعتماد خطة ذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية المعتمدة، مع ضمان الفحص البيطري الدقيق، موضحًا أن المديرية شكلت فرق عمل ميدانية لمتابعة أداء الجمعية خلال أيام العيد، مؤكدًا أن عمليات الذبح ستبدأ من بعد صلاة العيد وحتى عصر آخر أيام التشريق، مع التركيز على قرى "حياة كريمة" بجميع مراكز المحافظة لضمان تغطية جغرافية شاملة.

دعم مشروع صك الأضاحي

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تستهدف ومن خلال مشروع صك الأضحية لجمعية الأورمان الوصول بلحوم الأضاحى الى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة الغربية وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا لكى تحقق الغاية من الأضحية وهى ادخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم اضحيته الى مستحقيها وفى نفس الوقت اسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجماعتهم السكانية .

اجراء ابحاث ميدانية

وأوضح شعبان إن خطة عمل الأورمان لتوزيع لحوم الأضاحى لغير القادرين لهذا العام تتم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة وذلك بعد اجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من احقيتهم وبما يتفق مع شروط المديرية.

وأضاف شعبان ان خطة العمل تم اعدادها بشكل يسمح بوصول تبرعات المضحين من خلال صك الاضحية للأورمان الى الاسر المستفيدة في اكثر المناطق احتياجا في انحاء الجمهورية .

والجدير بالذكر أن الجمعية اطلقت قبل سنوات مشروع صك الاضحية من الاورمان ومستمرة في تنفيذها سنويا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجاً بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.