قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يسقط المهر بمرور الزمن أو بعد الدخول؟.. أمينة الفتوى تجيب
بعد 30 دقيقة| التعادل السلبي مستمر وضغط من إنبي على الزمالك بالدوري
مش التفاح .. تناول هذه الفاكهة يوميا يحميك من زيارة الطبيب | سعرها رخيص
المفتي للقائم بأعمال سفارة أمريكا: أبواب دار الإفتاء مفتوحة أمام شركاء الحوار والتعاون الدولي
معلمة تعتدي على تلميذ ابتدائي بسوهاج..وقرار عاجل بإيقافها وإحالتها للتحقيق|ماذا حدث؟
موقفه من مونديال 2026 | ريال مدريد يعلن إصابة مبابي
الوطنية للصحافة تفتتح مركز أخبار اليوم للبحوث والدراسات
وزيرة الإسكان ومحافظ الأقصر يتابعان منظومة مياه الشرب والصرف الصحي
من بارتي سري للكلبش .. كواليس مداهمة الحفل المشبوه بفيلا أكتوبر منتصف الليل
من خلافات أسرية إلى نهاية مأساوية .. القصة الكاملة لإنهاء محامٍ حياة والدته بالإسماعيلية
دعموا الهجوم الإيراني .. البحرين تسحب الجنسية عن 69 شخصًا
نزل 650 جنيهاً من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تضامن الغربية: خطة متكاملة قبل عيد الأضحى لدعم الأسر الأولي بالرعاية

الغربية أحمد علي

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية اليوم عن  وضع خطة عمل متكاملة استقبالاً لعيد الأضحى المبارك في تجهيز وذبح وتوزيع آلاف الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية.

كما يأتي ذلك في ي إطار الدور المجتمعي الرائد، وضعت جمعية الأورمان ، تحت إشراف مباشر من مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اللمسات النهائية لخطة "أضاحي 2026" لتوزيعها على غير القادرين في قرى الغربية ونجوعها، وذلك ضمن مشروع «صك الأضحية» الذي يُنفذ سنويًا بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء الغربية ، ويُعد واحدًا من أكبر مشروعات التكافل الاجتماعي التي تُنفذها منظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

ويأتي هذا النشاط الموسمي في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي الرامية إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم الغذائي للفئات الهشة والفقيرة، وخاصة خلال المواسم الدينية والمناسبات الكبرى.

وأكد العميد الدكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية، أن التنسيق مع الأورمان هذا العام يشهد طفرة نوعية، حيث تم اعتماد خطة ذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية المعتمدة، مع ضمان الفحص البيطري الدقيق، موضحًا أن المديرية شكلت فرق عمل ميدانية لمتابعة أداء الجمعية خلال أيام العيد، مؤكدًا أن عمليات الذبح ستبدأ من بعد صلاة العيد وحتى عصر آخر أيام التشريق، مع التركيز على قرى "حياة كريمة" بجميع مراكز المحافظة لضمان تغطية جغرافية شاملة.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تستهدف ومن خلال مشروع صك الأضحية لجمعية الأورمان الوصول بلحوم الأضاحى الى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة الغربية وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا لكى تحقق الغاية من الأضحية وهى ادخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم اضحيته الى مستحقيها وفى نفس الوقت اسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجماعتهم السكانية .

وأوضح شعبان إن خطة عمل الأورمان لتوزيع لحوم الأضاحى لغير القادرين لهذا العام تتم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة وذلك بعد اجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من احقيتهم وبما يتفق مع شروط المديرية.

وأضاف شعبان ان خطة العمل تم اعدادها بشكل يسمح بوصول تبرعات المضحين من خلال صك الاضحية للأورمان الى الاسر المستفيدة في اكثر المناطق احتياجا في انحاء الجمهورية .

والجدير بالذكر أن الجمعية اطلقت قبل سنوات مشروع صك الاضحية من الاورمان ومستمرة في تنفيذها سنويا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجاً بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

ترشيحاتنا

زراعة الشرقية

بالصور

فيديو

المتحدث العسكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

