تحذيرات من فواكه صيفية.. تزيد خطر النزلات المعوية

حذر خبراء صحة من أن بعض الفواكه الصيفية قد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بـ النزلات المعوية، خاصة خلال فصل الصيف، نتيجة سوء التخزين أو عدم غسلها بشكل جيد قبل تناولها.

وأوضح الخبراء أن المشكلة لا تكمن في الفاكهة نفسها، بل في طريقة التعامل معها، حيث تساعد درجات الحرارة المرتفعة على نمو البكتيريا بسرعة على سطح الفواكه أو داخلها بعد تقطيعها، ما قد يؤدي إلى أعراض مثل الإسهال والقيء وآلام البطن.

وتشمل الفواكه التي يُنصح بالحذر عند تناولها في الصيف الفواكه المقطعة الجاهزة مثل البطيخ والشمام، إضافة إلى الفواكه التي تؤكل بقشرها مثل الخوخ والمشمش، إذا لم يتم غسلها جيدًا، وكذلك المانجو في حال حفظها خارج التبريد لفترات طويلة.

وأكدت جهات صحية دولية، من بينها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC)، أن سوء غسل الفواكه والخضروات أو ترك الأطعمة المقطعة في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة يعد من أبرز أسباب التسممات الغذائية والنزلات المعوية خلال فصل الصيف، مشددة على ضرورة الالتزام بإجراءات النظافة والتبريد السليم.

ونصح الخبراء بضرورة غسل الفواكه جيدًا تحت الماء الجاري، وتجنب شراء الفواكه المقطعة من مصادر غير موثوقة، وحفظها في الثلاجة مباشرة بعد التقطيع، وعدم تركها مكشوفة لفترات طويلة.

وأكدوا أن اتباع قواعد السلامة الغذائية يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالنزلات المعوية، ويجعل تناول الفواكه الصيفية آمنًا ومفيدًا للصحة.